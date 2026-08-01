Ще остане ли Благоевград без нов Център за спешна медицинска помощ?

За три години това е резултатът. Няма го Центърът за спешна медицинска помощ, който трябваше със средства от ЕС да се изгради. Не е стартирано и изграждането с национални средства, заяви здравният министър Катя Ивкова във Фейсбук. Това е нейното заключение, а новият център е част от проекта за модернизация на спешната помощ в страната, финансиран с европейски средства.

Красимир Митов, председател на НС „Защита“: "Трябваше да бъдат закупени линейки и да бъдат модернизирани всички центрове, като на голяма част от центровете трябваше да бъдат построени нови сгради. В останалите да бъдат модернизирани."

През 2023 г. община Благоевград предоставя безвъзмездно терен за строеж.

Илко Стоянов, кмет на Благоевград в периода 2021–2023: „Това беше най-важната стъпка, защото те години наред спореха къде да бъде ситуиран.“

Днес на мястото има единствено ограда и бурени, а според здравния министър вече има и нови пречки пред реализацията на проекта.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Тук е ограден теренът, който уж ни е даден от Общината, подпорна стена няма, а в същото време до 31 октомври е крайният срок.“

Според бившия кмет проектът няма как да се изпълни до тогава.

Илко Стоянов, кмет на Благоевград в периода 2021–2023: "Тези три години трябва да се отговори какво се случва. Теренът беше ясно определен и имаме три години време, в което нямаме никакъв напредък."

От Националния синдикат „Защита“ предупреждават, че Благоевград не е единственият подобен случай.

Красимир Митов, председател на НС „Защита“: "Програмата 2014–2020 трябваше да приключи. Нищо, една трета не свършиха от работата. Сега ще отпускат нови милиони, но срокът отдавна изтече, а в половината центрове не е сложена и първа копка."

От Министерство на здравеопазването заявиха, че за да започне строителство на новия център за спешна медицинска помощ в Благоевград трябва да се предприемат стъпки на местно ниво за решаване на възникнали технически и административни въпроси - значителната денивелация на имота, изграждане на разширение на частно лечебно заведение в непосредствено съседство и наличие на жилищна сграда.

Докато не бъдат решени тези въпроси строителството не може да започне.

От община Благоевград отговориха за БНТ, че до настоящия момент не са уведомени, че има затруднения при реализацията на проекта на предоставения терен. Въпросът относно пригодността му е поставен едва миналата седмица и заявяват готовност, ако се наложи, да предложат и друг терен, така че проектът за новия спешен център да бъде реализиран.