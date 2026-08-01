Горещо време в събота, опасно горещо в неделя

В следобедните часове ще бъде слънчево, в много райони и горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 36°, в София – около 31°, малко по-ниски по Черноморието - между 27°- 29°.



Утре отново ще бъде много горещо. Предупреждение от втора степен, жълт код за опасно високи температури е обявено в 10 области от Западна и Централна България.



Максималните стойности в повечето места ще бъдат между 30° и 37°, в София - около 32°.



Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток.



И по Черноморието вятърът ще е до умерен с посока от изток-североизток. Ще бъде слънчево с максимални температури между 28°- 30°.



Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните до около метър.



И в планините времето ще бъде слънчево. Ще духа умерен на места и силен вятър от изток-североизток.



Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 21° на Алеко до 25° в Боровец, Банско и Смолян - около 28° и 29°.



През следващите дни ще бъде слънчево, в източните райони и планините, с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от североизток.

Температурите ще се повишават бавно и в четвъртък максималните стойности, в повечето места ще бъдат между 35° и 40°, на морския бряг около - 31°-34°.