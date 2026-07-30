С още по-високи температури посрещаме месец август

С горещо време изпращаме месец юли. С още по-високи температури ще започне август. Очакванията се през повечето дни от първата половина на месеца да бъде опасно горещо. Ще има и райони с температури над 40°. За разлика от температурите, валежите ще бъдат по-малко от обичайните, с най-голяма вероятност – около 9 август.

Утре ще бъде слънчево. Най-високата температура ще бъде 38° в Сандански. Горещо ще е и в по-голямата част от страната, с максимални температури от 31° до 36°, само в крайните североизточни райони – около 30°. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Слънчево ще бъде в последния ден от работната седмица и на морския бряг, а умерен източен вятър ще задържи температурите там по-ниски – между 27° и 29°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните около половин метър. Температурата на морската вода е 24°-25°.

Много добри условия за туризъм и в планините. Ще бъде слънчево, със слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 20° на Алеко до 24° на Боровец, в Смолян и Банско - около 29°.

Горещата вълна продължава да се измества на изток и след Централна Европа, вече обхваща и страните в Източна Европа, включително и западната половина от Балканите, където вече има области с предупреждение от най-високата, трета степен, код червено, за опасно високи температури. Продължава захлаждането на Британските острови и в северозападните части от континента. Понижение на температурите предстои и в Северна Германия, където утре ще има и валежи. В по-голямата част от Европа за пореден ден ще бъде слънчево.

И у нас, в събота ще бъде слънчево. Ще бъде и още по-горещо. Увеличават се областите с риск от възникване на пожари, които са трудни за овладяване.

Повишението на температурите ще продължи и през следващите дни. В началото на новата седмица максималните в почти цялата страна ще бъдат над 35°, ще има и райони, където ще бъдат измерени 40° на сянка. Горещо ще бъде вече и по Черноморското крайбрежие, с максимални стойности около 32°-33°. Прохлада ще има единствено в планините.