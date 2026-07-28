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Температурите се покачват: Все повече райони с над 35 градуса

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В близките дни температурите ще продължат да се повишават и минималните в по-голямата част от страната няма да падат под 20°, а максималните във все повече райони ще бъдат над 35°.

Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат от 14° до 20°, в София - около 15°, по Черноморието – от 20° до 22°, а утре максималните температури ще бъдат в интервала от 31° до 36°, в София - около 31°. Ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността в планинските райони, но вероятността за валежи е малка.

Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър, с посока от изток-югоизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг, но слаб и умерен източен вятър ще задържи максималните температури по-ниски, от 27° до 29°. Температурата на морската вода е от 20° до 24°, а вълнението на морето ще бъде слабо, с височина на вълните около половин метър.

В планините ще остане много ветровито. И утре по билото на Централна Стара планина ще духа бурен вятър, от запад-северозапад.

В останалите масиви вятърът ще е умерен и силен, също с посока от запад-северозапад. И в планините ще бъде слънчево, с повече облаци след обяд, но без валежи.

Валежи от дъжд ще има утре в северните части от Европа, както и в северозападните райони от Британските острови.

В по-голямата част от континента времето ще се задържи слънчево. Опасно горещо ще бъде в Италия, Франция и Испания. Ще се повишават температурите и в страните от Централна Европа.

Слънчево и горещо ще бъде утре и на Балканския полуостров.

Максималните температури в балканските столици ще бъдат от 31° в София до 38° в Скопие.

И у нас, и през следващите дни ще бъде слънчево, в източните райони – ветровито.

Температурите ще продължат да се повишават и в повечето райони ще бъде опасно горещо, като на места се очакват и стойности около 40°. Ще се повишава опасността от възникване на пожари.

Традиционно по-ниски ще остават температурите по Черноморското ни крайбрежие.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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