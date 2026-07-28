Зеленски и Нетаняху в Белия дом: Украйна настоява за ПВО, Израел обсъжда войната в Иран

Американският президент Доналд Тръмп прие днес лидерите на Украйна и Израел. Володимир Зеленски и Бенямин Нетаняху са във Вашингтон за погребението на сенатора Линдзи Греъм. Покойният политик беше ярък защитник на Украйна и Израел. Белият дом оцени и двете срещи като позитивни.

"Наш абсолютен приоритет е защитата срещу балистични ракети", написа в Екс Зеленски при пристигането си в Съединените щати. Срещата му с Тръмп продължи един час при закрити врата. Основна тема, според украинския лидер, е било предоставянето на лиценз на Украйна за производство на противовъздушни системи Пейтриът и съживяване на преговорите за мир.

По данни на ООН този месец е бил с най-много украински цивилни жертви от април 2022 година. Само през юли тази година Русия и изстреляла срещу Украйна 120 балистични и противокорабни ракети, от тях са били прехванати 35 отчитат украинските военни. За сравнения за цялата 2024 Русия е изстреляла между 250 и 300 балистични ракети. Украйна изпитва остър недостиг на прехващачи за Пейтриът, които единствени могат да свалят ракетите, използвани от Русия. Според експертни оценки, Съединените щати са останали с една трета от наличностите, с които са разполагали преди войната в Иран.

Марк Канчън, Център за стратегически и международни проучвания: "Това е малко количество, което изнервя военните плановици."

В същото време и други страни се конкурират за ограничените бройки прехващачи.

Марк Канчън, Център за стратегически и международни проучвания: "На първо място, разбира се, ще бъде Пентагонът. Но след това вероятно ще се наредят страните от Персийския залив, защото те използваха много от собствените си боеприпаси. Ще претендират, че са на фронтовата линия и трябва да им помогнем."

Миналата седмица делегация от фирмата производител на пейтриът посети Киев и според Зеленски, нейните представители са изразили "готовност за пренасяне на партньорството на още по-високо равнище".

Напрегнатите отношения между Тръмп и Зеленски се затоплиха след срещата им в Турция в началото на месеца, при охлаждане на отношенията между Вашингтон и Москва. Кремъл отрече да се водят преговори за въздушно прекратяване на огъня в Украйна.

Доналд Тръмп прие и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е първа лична среща между двамата лидери след началото на войната в Иран в края на февруари.

Дани Данон, посланик на Израел в ООН: "Срещата се осъществява в критични времена за Близкия изток. Иран наруши меморандума за разбирателство със Съединените щати и продължава да избира тероризма пред преговорите".

Стратегически успех за Нетаняху би представлявало полагане на основите за отстраняване на иранската ядрена заплаха с всички средства, отбелязва БиБиСи. В политически аспект Нетаняху укрепва образа си на държавник, който стои редом до американския президент преди ключовите парламентарни избори в края на октомври.