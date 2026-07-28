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Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд

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„Продължаваме промяната“ ще сезира Конституционния съд, ако президентът не наложи вето върху приетия държавен бюджет. Това заяви в предаването „Още от деня“ председателят на парламентарната група на ПП и бивш министър-председател Николай Денков. По думите му по време на близо двучасова среща с вицепрезидента Илияна Йотова са били представени подробно аргументите на формацията за противоконституционност на част от текстовете.

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: „Разговорът беше много задълбочен. Почти два часа изложихме нашите аргументи. Те казаха, че разбират юридическите основания, които представяме, но решението ще бъде взето както въз основа на правните аргументи, така и на целесъобразността, защото бюджетът е силно закъснял. Очаквам утре да бъде обявено окончателното решение.“

Според него ПП вижда четири противоконституционни проблема в закона за бюджета, като поне три от тях са „абсолютно безспорни“. Един от основните спорни текстове, според Денков, е този, който позволява спиране на изплащането на пенсии при подаден сигнал.

„Съгласно записаното в бюджета, само при наличие на сигнал се спира изплащането на пенсия. Това противоречи на презумпцията за невиновност. Излиза, че е достатъчно някой да подаде информация срещу даден човек и веднага да бъде спряна пенсията му, без съдебно решение. Това противоречи на основни конституционни принципи“, заяви той.

Според него много по-логично би било подобна мярка да се прилага едва след съдебно решение. Денков посочи като втори проблем замразяването на механизма за определяне на минималната работна заплата.

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: „В бюджета се казва, че настоящият механизъм се замразява, докато бъде изработен нов. Това противоречи на европейски регламент, който изисква винаги да има действащ механизъм. Не може да премахнеш единия, без да си създал друг.“

По думите му противоконституционен е и текстът, който обвързва възнагражденията на магистратите с депутатските заплати.

„Разделението на властите е основен принцип в демократичната държава. Не може възнагражденията и правата на магистратите да зависят от решенията на Народното събрание. Трябва да има обективен критерий, а не политическа зависимост.“

Най-сериозната критика на Денков беше насочена към капиталовите разходи.

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: „Когато имате 3,114 млрд. евро, а сте описали по-малко от половината – около 1,4 млрд., това означава, че близо 1,7 млрд. евро изобщо не е записано за какво ще бъде използвано. По същество Министерският съвет получава възможност сам да решава как да харчи тези средства. Това противоречи на базовите принципи за прозрачност при разходването на публични средства.“

Той отхвърли аргументите, че проблемът се дължи на наследени разходи.

„Ако действително става дума за наследени ангажименти, най-лесното нещо беше те да бъдат описани в бюджета. Гарантирам ви, че няма бюджет през последните години, който да оставя недефинирани 1,7 млрд. евро. Това е скандално и не съответства на основните принципи на Закона за публичните финанси.“

Бившият премиер отхвърли обвиненията, че управлението на ПП е оставило тежко финансово наследство.

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: „Да припомня за прословутата дупка от 18 милиарда лева, за която говореше Теменужка Петкова. Миналата година приключи без такава дупка. Тя се оказа измислена. Изпълнението на бюджетите за 2022, 2023 и 2024 година е заверено от Европейската комисия и Евростат. Ако имаше проблеми, те досега щяха да бъдат установени.“

По думите му Европейската комисия не вижда основание за процедура по свръхдефицит за бюджета за 2025 година.

„Европейската комисия казва съвсем ясно, че проблемът е с бюджета за 2026 година, който се внася от настоящото правителство. Това е написано пределно ясно.“

Денков беше категоричен, че ако държавният глава не върне закона, следващата стъпка ще бъде Конституционният съд. По темата за промените в Изборния кодекс лидерът на парламентарната група на ПП заяви, че формацията ще подкрепи предложенията, които смята за правилни.

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: „Връщането на машинния вот, отпечатването на протокол от машинното гласуване и използването му заедно с контролните разписки са разумни предложения. Ние сме ги внасяли многократно и ще ги подкрепим. Тук не става въпрос кой кого подкрепя, а дали ще бъде прието нещо полезно за България.“

Денков отправи критики към действията на кабинета по отношение на американските военни самолети.

„Виждаме сериозни противоречия. Първоначално се твърдеше, че подобно присъствие означава въвличане във войната, а след това се заяви, че няма никакъв проблем. Получихме две дипломатически ноти от Иран, а реакцията беше, че всичко е наред. Това показва липса на последователност.“

По думите му страната се нуждае от далеч по-добра дипломация.

„Това, което виждаме, е сериозен хаос във външната политика. Не виждам нито от страна на премиера, нито от страна на външния министър необходимите дипломатически умения. Вместо да търсят виновни, трябва да си подредят работата, защото държавата се излага на ненужен риск.“

По повод предстоящите президентски избори Денков потвърди, че ПП ще има общ кандидат с „Демократична България“.

„Ще излезем с общ кандидат заедно с „Демократична България“ и партньорите ни. Има различни имена, които се обсъждат, но първо трябва да бъдат проведени вътрешните процедури. След това ще обявим кандидатурата.“

За Андрей Гюров той заяви:

„Имаме много позитивно отношение към Андрей Гюров. Ако той реши да се кандидатира, е много възможно да получи нашата подкрепа. Но решението ще бъде взето по установения ред и заедно с нашите партньори.“

Вижте целия разговор във видеото

#Конститутуционен съд #върху бюджета #Продължаваме промяната #вето #Николай Денков #президент

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