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Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция

Милена Кирова от Милена Кирова
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Политика
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"Прогресивна България" ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

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"Прогресивна България" ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви премиерът Румен Радев след разширено заседание на Изпълнителния съвет на партията заедно с коалиционните им партньори.

Като силен и опитен политик - така премиерът Румен Радев определи президента Илияна Йотова. Изтъкна, че заедно са показвали единство и че 10 години водят битка за държавността. Радев е убеден, че Илияна Йотова ще продължи със същата енергия да отстоява обществения интерес.

Не назова име, но очерта профила на очаквания кандидат за вицепрезидент: същият като Илияна Йотова - да има сърце за България.

Така на четвъртия ден след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова вече получи подкрепа от две партии - "Прогресивна България" и БСП.

След два мандата рамо до рамо като президент и вицепрезидент, Румен Радев и Илияна Йотова се отправят към предстоящите избори за държавен глава отново заедно. Този път кандидатът е Илияна Йотова.

Румен Радев, министър-председател на България: "Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото. Изисква и обединените усилия на институциите. И госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото."

Радев описа какъв трябва да бъде вицепрезидента.

Румен Радев, министър-председател на България: "Аз бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова. Няма значение от какви среди произлиза, за мен, този вицепрезидент трябва да има преди всичко сърце за България. Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция, защото ние с госпожа Йотова доказахме, че в тези 9 нелеко години ние бяхме единствената президентска двойка, която показа единство в нашата отговорна мисия."

А дали очаква конкуренция в дясно, премиерът отговори:

Румен Радев, министър-председател на България: "В дясно все още няма нищо."

Радев коментира и призивът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за обединение в център-дясно за президентския вот.

Румен Радев, министър-председател на България: "Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Самите резултати от наскоропроведените парламентарни избори показаха, че той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка."

Ще имат ли десните формации свой общ кандидат или не - очакванията са това да стане ясно най-късно до септември.

#вицепрезидентът #Илияна Йотова #президентски избори #Румен Радев

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