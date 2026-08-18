От Община Костинброд предупредиха за силно задимяване заради пожар в Сърбия и призоваха жителите да избягват престой навън

Поради голям пожар в Република Сърбия има силно задимяване, избягвайте престой навън, призоваха на официалната си фейсбук страница от Община Костинброд.

От Общината апелират гражданите да затворят прозорците и вратите, да избягват престой навън, както и да не извършват физически натоварвания на открито, децата и възрастните хора да бъдат на закрито, а хората с дихателни проблеми да бъдат особено внимателни.

Следете официалните съобщения на компетентните органи. При затруднено дишане или неразположение потърсете медицинска помощ, отбелязват от Общината.

От Областна дирекция на МВР - София съобщиха, че в Софийска област има няколко сигнала за задимяване.