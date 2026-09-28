„Идентичност в епохата на AI“ е новата изложба на Сандра Блажева

Самостоятелната изложба на Сандра Блажева „Идентичност в епохата на AI“ ще бъде открита на 24 септември в галерия „Риволи“, съобщават организаторите. Експозицията разглежда начина, по който съвременният човек изгражда публичния си образ и съществува едновременно във физическа и дигитална среда, посочват от галерията.

В анонса за изложбата отражението е определено като един от основните мотиви в творбите. Водната повърхност, стъклото и прозорецът са представени като граница между действителността и нейния променен образ, а градската среда и небостъргачите – като препратка към връзката на съвременния човек с технологиите.

Сандра Блажева е художник и изкуствовед. Завършила е живопис в Националната художествена академия и е доктор по „Изкуствознание и изобразителни изкуства“. Сред самостоятелните ѝ изложби са „Отражения“, „Стълбата“ и „Арт икони“.