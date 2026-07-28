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Зеленски в Белия дом: Във фокуса на разговорите са системите за ПВО

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Американският президент Доналд Тръмп прие днес лидерите на Украйна и Израел

Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп прие днес лидерите на Украйна и Израел. Володимир Зеленски и Бенямин Нетаняху са във Вашингтон за погребението на сенатора Линдзи Греъм, който почина на 71 години.

"Наш абсолютен приоритет е защитата срещу балистични ракети", написа в Екс Зеленски преди срещата си с Тръмп, която беше закрита за пресата.

Само този месец Русия и изстреляла срещу Украйна 120 балистични и противокорабни ракети, от тях са били прехванати 35 отчитат украинските военни. Страната изпитва остър недостиг на ракети-прехващачи за системите Пейтриът, които единствено могат да свалят балистични ракети.

Напрегнатите отношения между Тръмп и Зеленски се затоплиха след срещата им в Турция в началото на месеца, при охлаждане на отношенията между Вашингтон и Москва. Кремъл отрече да се водят преговори за въздушно прекратяване на огъня. Американският президент вече заяви, че е склонен да разреши производство на ракети за Пейтриът в Украйна.

#разговор Тръмп - Зеленски #САЩ #ПВО #Израел #Украйна

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