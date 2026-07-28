МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на F-16

МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради забавянето на вторите F-16 за България. Това съобщиха за "По света и у нас" от министерството на отбраната във връзка след изявление на полския министър, че Полша е готова да продаде изтребителите си МиГ-29 на България, ако в следващите седмици Варшава и Киев не постигнат споразумение.

От Министерството на отбраната съобщиха, че анализират различни възможности за поддържане на отбранителните способности на Военновъздушните сили до достигането на пълна оперативна готовност на самолетите F-16 Block 70.

Забавянето в доставката на вторите осем самолета налага предприемането на мерки за гарантиране на способностите на българските ВВС за изпълнение на задачите по охрана на въздушното пространство, допълват от ведомствот. Проучват се различни варианти, които да осигурят непрекъснатото изпълнение на мисията на НАТО по Air Policing.

В този контекст Министерството е отправило запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария. Паралелно се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания.

Към момента Министерството на отбраната очаква отговори по отправените запитвания. Не са започнали преговори със съответните държави и не е взето решение за придобиване на конкретен тип авиационна техника.