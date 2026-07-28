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АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ В АВИОБАЗА "БЕЗМЕР"

Кога ще пристигнат американските самолети в авиобаза „Безмер“?

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Премиерът Румен Радев заяви, че не очаква да има влошаване на отношенията на страната ни с Иран

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Премиерът Румен Радев не може да посочи кога ще пристигнат американските самолети в авиобаза „Безмер“. По думите му е създадена необходимата организация за разполагането им.

Той подчерта, че ако не е било решението на настоящото правителство, 15 самолета цистерни щели да останат на летище София до октомври.

„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, и в много, много по-малко количество“, отбеляза Радев.

По повод поредното предупреждение от Иран към България премиерът заяви, че правителството го приема толкова сериозно, колкото и първото, отправено при разполагането на 15-те самолета цистерни у нас.

Радев подчерта, че България и Иран имат дългогодишни отношения на сътрудничество и взаимно доверие. По думите му иранското държавно ръководство разбира, че самолетите, които ще бъдат разположени на българска територия, не са предназначени за бойни мисии.

„С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които ще бъдат разположени на наша територия, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението. Но все пак, ако не беше нашето правителство, в момента почти в центъра на столицата, щяха да стоят 15 самолета цистерни“, каза премиерът.

#авиобаза Безмер #американски самолети #Румен Радев

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