Премиерът Румен Радев не може да посочи кога ще пристигнат американските самолети в авиобаза „Безмер“. По думите му е създадена необходимата организация за разполагането им.

Той подчерта, че ако не е било решението на настоящото правителство, 15 самолета цистерни щели да останат на летище София до октомври.

„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, и в много, много по-малко количество“, отбеляза Радев.

По повод поредното предупреждение от Иран към България премиерът заяви, че правителството го приема толкова сериозно, колкото и първото, отправено при разполагането на 15-те самолета цистерни у нас.

Радев подчерта, че България и Иран имат дългогодишни отношения на сътрудничество и взаимно доверие. По думите му иранското държавно ръководство разбира, че самолетите, които ще бъдат разположени на българска територия, не са предназначени за бойни мисии.