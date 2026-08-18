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Над 600 грама наркотици са иззети при полицейска операция в столичния квартал „Люлин“ (СНИМКИ)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БНТ
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Служители на Девето РУ – СДВР задържаха мъж при специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на разпространението на наркотични вещества“.

В хода на предприетите действия е извършено претърсване на адрес в столичния квартал „Люлин“. При процесуално-следствените действия са открити и иззети различни по вид вещества, разпределени в полиетиленови пликове и пластмасови кутии, както и шест електронни везни.

Задържан е 39-годишен мъж с полицейска мярка за срок до 24 часа. Назначената експертиза е установила, че иззетите вещества са 314 грама кокаин, 271 грама метамфетамин и 16 грама фентанил – общо 601 грама наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура.

На задържания е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Снимки: БНТ, Карина Караньотова

#600 грама наркотици #квартал "Люлин" #полицейска операция

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