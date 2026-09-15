БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иззеха 1200 пълнителя с райски газ при акция в Панагюрище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
иззеха 1200 пълнителя райски газ акция панагюрище
Слушай новината

Служители от полицията в Панагюрище иззеха 1200 метални пълнителя райски газ, предназначени за разпространение в увеселително заведение.

Акцията е проведена от криминалисти от полицейското управление в питейни и увеселителни заведения.

В местна дискотека е засечен 30-годишен панагюрец. При последвалата проверка на мъжа, в заведението, както и в паркирания навън лек автомобил, полицаите открили общо 1200 метални пълнителя. В тях се съдържал диазотен оксид, по-известен като „райски газ“.

Органите на реда изясняват получена информация, че мъжът е продавал въпросното вещество на посетители на дискотеката, в това число и на непълнолетни лица.

По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата.

#1200 флакона # Панагюрище #райски газ

Последвайте ни

ТОП 24

Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
1
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
2
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
3
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
4
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
5
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на...
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
6
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Криминално

Разкриха модерна наркооранжерия в къща в Змейово, иззеха 68 кг марихуана (СНИМКИ И ВИДЕО)
Разкриха модерна наркооранжерия в къща в Змейово, иззеха 68 кг марихуана (СНИМКИ И ВИДЕО)
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
Чете се за: 02:22 мин.
Прокуратурата иска постоянен арест за двамата, обвинени в убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе Прокуратурата иска постоянен арест за двамата, обвинени в убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе
Чете се за: 00:42 мин.
Разбиха банков клон в столичния кв. "Овча купел", повредени са два банкомата Разбиха банков клон в столичния кв. "Овча купел", повредени са два банкомата
Чете се за: 00:27 мин.
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
7901
Чете се за: 01:32 мин.
18-годишен е обвинен в разпространение на наркотици в Каблешково 18-годишен е обвинен в разпространение на наркотици в Каблешково
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
ЦИК: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Ремонтът на покрива на Тревненската школа започва до дни, съобщи...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ