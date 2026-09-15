Иззеха 1200 пълнителя с райски газ при акция в Панагюрище

Служители от полицията в Панагюрище иззеха 1200 метални пълнителя райски газ, предназначени за разпространение в увеселително заведение.

Акцията е проведена от криминалисти от полицейското управление в питейни и увеселителни заведения.

В местна дискотека е засечен 30-годишен панагюрец. При последвалата проверка на мъжа, в заведението, както и в паркирания навън лек автомобил, полицаите открили общо 1200 метални пълнителя. В тях се съдържал диазотен оксид, по-известен като „райски газ“.

Органите на реда изясняват получена информация, че мъжът е продавал въпросното вещество на посетители на дискотеката, в това число и на непълнолетни лица.

По случая е образувана преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата.