Прокуратурата иска постоянен арест за двамата, обвинени в убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Двама мъже са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Окръжната прокуратура в Бургас ги е задържала за срок до 72 часа.

Според разследването между обвиняемите и жертвата е възникнал конфликт в питейно заведение, който впоследствие е ескалирал. По данни на прокуратурата двамата са действали като съизвършители, а 45-годишният мъж е починал, след като са му били нанесени удари с нож в областта на белите дробове.

Престъплението е извършено на 13 септември в Сунгурларе.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да поиска от съда двамата обвиняеми да бъдат оставени за постоянно в ареста.