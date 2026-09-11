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Задържаха 9 души, сред които 6 митничари, за продажба на конфискувани стоки

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ГДБОП и Агенция „Митници“ разкриха схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки.

В хода на специализираната операция са задържани 9 души, 6-ма от тях - митничари.

При установен незаконен внос от Турция, иззетите дрехи, обувки и парфюми са складирани в митнически складове и вместо да бъдат унищожени, били продавани.

СНИМКИ:БТА

главен инспектор Слав Добрев, ГДБОП: "Лицата са отделяли част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавали на територията на България. Както по интернет, така и по друг начин."

#схема за конфискувани стоки #операция на ГДБОП #Агенция Митници

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