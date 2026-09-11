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Оставиха в ареста тримата мъже, обвинени за жестокия побой и грабеж на 70-годишен мъж в село Крушевец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Районният съд в Бургас остави в ареста тримата мъже, обвинени за жестокия побой и грабеж на 70-годишен мъж в созополското село Крушевец.

Както първо в "По света и у нас" ви разказахме, възрастният човек е бил завързан, измъчван и бит, за да покаже - къде държи ценностите си.

Пред съда задържаните заявиха, че били заблудени, че къщата е необитаема, а вътре имало 100 000 евро.

Според разследващите, след като заварили собственика на имота, обвиняемите го ударили с бухалка по главата, завързали ръцете му и го горили със запалка, след което задигнали 2000 долара, 500 евро, златни накити и два телефона.

Съдебното заседание премина под напрежение, заради реплики на близките на задържаните.

#побой и грабеж #70-годишен мъж #Бургас #остават в ареста

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