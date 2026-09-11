Петгодишно дете е загинало след инцидент по време на игра в сливенския квартал „Надежда“, като от полицията официално потвърдиха за трагичния случай.

Инцидентът е станал в късния следобед. По предварителна информация от полицията детето е загинало при невнимание по време на игра с друго дете, след като двете деца са се сблъскали и се е стигнало до фаталния изход. Към момента няма повече официална информация по случая.

На входа на квартал „Надежда“ има засилено полицейско присъствие, но напрежение не се наблюдава.