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Глутницата около „Студентски град“: „Екоравновесие“ с акции за залавяне на кучетата

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Втора седмица ловци на „Екоравновесие" преследват глутницата, която обикаля около Студентски град и за която вече ви разказахме в ПСН. Досега са прибрани 7 големи кучета и 5 новородени. От рано ловците на „Екоравновесие" са на терен. Уцелили са с упояваща стрела едно от кучетата, но следва по-сложната част - да бъде прибрано.

Анета Константинова, инспектор "Сигнали" към "Екоравновесие": „Когато кучето се стреля, след това се тръгва внимателно след него, за да не се изплаши. Преследва се и се вижда момента, в който заспива и по най-бързия начин трябва да се прибере.“

Георги, шофьор към "Екоравновесие": „Теренът е страшно тежък и процесът отнема и часове и време, нали, трудно е, бягат.“

Акцията продължава.

Анета Константинова, инспектор сигнали към "Екоравновесие": „Сега колегата ни чака, Данчо, на мястото, където са стреляли това куче трябва да се върнем и наново се започва обиколката.“

- „А колко кучета търсим днес?“

- „Видени са 7 кучетата.“

- „Всичките ли се очаква днес да се заловят?“

- „Ааа, невъзможно. Надяваме се поне две и утре по същия начин.“

Опитът им със залавянето на бездомните животни е различен.

Йордан Цветков, ловец и шофьор към "Екоравновесие": „Може да е две минути, може да е два часа.“

- „Въпрос на късмет ли е?“

- „Да.“

Проблемната глутница се издирва всеки ден, но ресурсът е ограничен.

Таня Иванова, в.и.д. на ОП "Екоравновесие": „Малко хора са, аз ще апелирам за увеличаване на структурата на предприятието, да влязат още 2-3 екипа.“

Опитът на служителите на "Екоравновесие" показва, че голяма част от бездомните кучета са изоставени от стопаните си.

Петко Горанов, кмет на район "Студентски": „Трябва да има така както кампания на местно ниво, така трябва да има и национална кампания. Не само кампанията „Осинови куче", а и кампанията, че изоставянето на куче и на каквото и да е животно е нещо лошо. Трябва да се оцени като действие, което води не само до оценката на обществото като лош акт, а и като закононарушение. Да води до санкции това нещо.“

А надеждите на инспекторите са броят на осиновените кучета от приютите да расте.

По темата работи: Яна Тодорова, стажант-репортер

#залавяне на кучета #„Студентски град“ #глутница #"Екоравновесие"

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