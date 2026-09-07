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Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?

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Глутници кучета нападат хора в София, за това сигнализират потърпевши пред БНТ. Проблем има и на Витоша. От "Екоравновесие" твърдят, че са локализирали една от глутниците, но разполагат само с два екипа ловци за цяла София.

Силен кучешки лай, нападнати хора и убити животни. Това преживяват жителите на кварталите "Дървеница", "Мусагеница", "Дианабад", "Изток" и "Студентски град" вече повече от година.

Лилия Кантер: "Синът ми преди няколко седмици с приятелите са се разхождали вечерта, нападнали са ги, когато са пресичали Г.М Димитров при "Апостол Карамитев". Просто явно кучетата са спели в храсти и са изскочили върху тях. Той каза, че са преброили между 20 кучета, големи всичките."

Ива Иванова: "Налагало ми се е да хвърлям кофи с вода през балкона, за да мога да ги разпръсна. Преди няколко дни убиха кученце, 15-годишно, улично куче, което обгрижваха."

Лора Томакова: "С глутницата се срещнах лично миналата година, с дъщеричката ми. Имахме торби, нали не бяха тежки, не бяха големи, но кучетата се впуснаха изведнъж към торбите както си лежаха. До нас имаше патрулка, нищо не направи."

Хората казват, че от "Ековарновесие" не преследват глутниците.

Камелия Бойкова: "Всички хора ги виждаме и ги чуваме, само Екоравновесие не може да ги намери. Притесненията ни са, че тепърва започва да се стъмва по-рано, те излизат в тъмната част на денонощието, децата се прибират от училище."

Ива Иванова: "Екоравновесие не трябва да отчита дейност прибирайки квартални кучета, където се обгрижват и са тихи и спокойни, и да казват - да ние прибрахме, ловиме част от глутницата. Ами не, не ловите част от глутницата, защото вчера вечерта глутницата беше пред нашия блок."

Потърсихме Екоравновесие. Временно назначената директорка на общинското предприятие, която заема поста от края на август казва, че вече са заловени 5 кучета край парк "Въртопо" в Студентски град. Но екипите ловците са само два. Напомнят и, че глутниците се образуват от изхвърлянето на домашни любимци.

Таня Иванова, в.и.д. на ОП "Екоравновесие": "В този случай те ще бъдат задържани в приюта, кастрирани, ваксинирани, а когато на улицата виждаме куче, прибираме го, кастрираме го, чипираме го, слага се ушна марка и се връща на място. Това е по националната програма "Кастрирай и върни". Изключително е трудно на екипите да се справят с всички сигнали, които получаваме за агресивни, за бездомни, за кастрация, за изоставени. 2 екипа, това ни е нашият капацитет в момента. Надявам се да променим това нещо, за да можем да сме по-ефективни, да се увеличат екипите, за да може да сме в услуга на обществото".

И докато институциите не могат да се справят с проблема, някои хора стигат до крайности.

Лора Томакова: "Беше разпръсната отрова заради кучетата. Котенца имаше умрели, беше пръсната близо до детска площадка, ярко розова, малки деца можеше да пипнат."

Освен в града, глутници има и на Витоша.

Петър Стоянов, член на УС на Български планинарски съюз: "Тези кучета няма как случайно да са попаднали в планината.Периодично се появява по някое куче, добре гледано, домашно, личи си, че е почиствано, обезпаразитявано, дори има и с нашийници.За мен единственото обяснение е, че някой ги докарва на цели групи, не ги докарват едно по едно."

Йордан Мачирски: "Има и много диви животни в планината, сърни, зайци, и ако те подгонят едно такова животно не е ясно къде ще се озоват."

От "Екоравновесие" обясниха, че след като заловят глутницата край "Въртопо", ще проверят и останалите сигнали.

А хората се надяват, че дотогава няма да се стигне до фатални случаи.

Автор: Стажант-репортер Яна Тодорова

#глутници кучета #проблем #София #"Екоравновесие" #кучета

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