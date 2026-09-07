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Всяко второ бебе в България се ражда с цезорово сечение

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Всяко второ бебе в България се ражда с цезарово сечение. От няколко години близо половината раждания у нас са със секцио, показват данни на Националната здравноинформационна система. Така България е сред първенците в Европейския съюз по този показател. А по време на операциите лекарите все по-често се сблъскват с най-тежките усложнения, които са животозастрашаващи за майките.

Василена Петрунова ражда първото си дете по естествен път преди 6 години и половина. Искала второто ѝ раждане да е със секцио.

Василена Петрунова: "Заради уплаха от болките исках втория път, нали, да ги спестя, направо да не усетя нищо от целия процес на раждането, но докторът, който ръководи раждането, просто категорично ме отказа от тази моя идея."

На втори септември ражда и второто си дете без оперативна намеса.

Василена Петрунова: "Буквално два часа след раждането бях на крак, можех да си взема детенцето. Така че няма нищо по-хубаво от това."

Естественото раждане е полезно и за бебето, обясняват лекарите.

Доц. Сергей Славов, началник на "Родилна зала", СБАЛАГ "Майчин дом": "Едно бебе, родено по нормален механизъм, има много по-добра адаптация непосредствено след раждането от гледна точка на дишането. Има и някои дългосрочни преимущества, като развитие на профилактика на алергични заболявания."

Почти половината от ражданията у нас са с цезарово сечение. В много от случаите причините са медицински, заради напредналата възраст на родилките.

Доц. Сергей Славов, началник на "Родилна зала", СБАЛАГ "Майчин дом": "Цезаровото сечение се предпочита понякога от пациентки. Те знаят точно конкретно деня, часа, начина, по който ще родят, екипа, който ще ги изражда".

Секциото е по-рисково. А при повече от едно раждане с цезарово сечение може да се стигне до сериозни усложнения.

Доц. Сергей Славов, началник на "Родилна зала", СБАЛАГ "Майчин дом": "Много тежки усложнения от страна на плацентата се наблюдават. До преди 20-30 години ние ги считахме за някаква невероятна рядкост. В днешно време все по-често се сблъскваме с тях. Развили са тези усложнения при следваща бременност, следващото бебе трябва да се роди по-рано."

Тенденцията може да се обърне, ако жените започнат да раждат в по-ранна възраст и се организират повече кампании за ползите от естественото раждане, казват лекарите.

#раждания #секцио #новородени

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