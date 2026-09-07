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15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Лятото отстъпва място на учебните вълнения. На прага сме на новата учебна година и родители, и ученици вече се подготвят за нея. Купуват се тетрадки, помагала, раници, униформи и всичко, което е необходимо за учениците.

Колко струва да се подготовката за първи и осми клас за новата учебна година?

Седмица преди началото на учебната година Бориса Теохарева бърза за родителска среща.

Дъщеря ѝ ще е първи клас и вече е готова за училище.

Бориса Теохарева, майка на първокласник: "За чанта и ученически пособия между 150 и 200 евро, допълнително дрехи, екипи, в нашето училище имат и униформи и се добавят около 200-300 евро. Около 500 евро сме похарчили за подготовката за първи клас. Държавната помощ от 150 е глътка въздух, но не е цялостно решение."

Ако за родителите на първолаци подходът при покупките е по-емоционален и искат всичко да е ново, то при родителите на осмокласниците е по-сдържан. Освен това те вече са имали сериозни разходи за уроци за матурите след седми клас. По тази причина Ивелина Стоянова, която е майка на близнаци, не бърза с покупките, но е определила бюджета си.

Ивелина Стоянова, майка на осмокласници: "По мое мнение към 300 евро ще е сумата на дете."

БНТ: В това влизат тетрадките, помагалата, униформите, може би?

- Униформите вече сме ги купили. За двете деца униформите са към 180 евро."

В тази книжарница вече идват родители да пазаруват за учебната година на децата си. Според нуждите и възрастта на ученика харчат между 150 и 300 евро.

Цветан Радев, собственик на книжарница: "За по-малките 1-4-и клас се отпускат повече, следят списъците на учителите и класните ръководители и изпълняват дословно. Колкото по-голямо става детето си гледат сметката - може да вземат една тетрадка за няколко предмета."

Оказва се, че няма значение в кой клас ще бъде детето. Подготовката му е изпитание за семейния бюджет.

"БНТ: Скъпо удоволствие ли е образованието в България?

Ивелина Стоянова, майка на осмокласници: Със сигурност - да.

Бориса Теохарева, майка на първокласник: Не искам да звучи спекулативно, но всичко е по две, във всяко едно отношение е така. Очаквахме го."

В крайна сметка зад всички тези разходи стои желанието на родителите децата им да започнат учебната година спокойни и уверени. Защото училището не е само раници, тетрадки и нови дрехи, а място, където децата растат, мечтаят и правят първите си крачки към света.

А това е най-ценната инвестиция, колкото и да струва тя на родителите.

#в евро #покупки #подготовка #нова учебна година #15 септември #първи учебен ден

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