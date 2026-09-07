За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро

Шофьорът на камиона, в който бяха открити близо 340 килограма наркотици, остава в ареста. Разследващите смятат, че 40-годишният Димитър Христов е само част от по-голяма схема и вече търсят хората над него във веригата. Защитата му твърди, че той дори не е знаел какво превозва.

Според разследващите умишлено е избран последният работен ден преди празничния уикенд, когато по пътищата е имало огромен трафик, за да може камионът с дрогата да остане незабелязан.

Гл. комисар Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: „Хора, които се занимават с такъв сериозен наркотрафик, с такива огромни количества, са много конспиративни. Обикновено такива пратки се претоварват много пъти, на много различни точки, с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация.“

40-годишният шофьор Димитър Христов отрича да е знаел, че превозва наркотици.

Галина Колева, адвокат на обвиняемия: „Това, което той ми обясни, е, че е бил нает да извърши превоз на празни палети от София до град Поморие. Наркотичните вещества са открити в някакви издълбани тайници, които той при визуален оглед няма как да знае, че са били там.“

Камионът, с който е била превозвана дрогата, е собственост на фирма, чийто управител в момента е в затвора.

БНТ: „Каква сума е получил за този превоз?“ Галина Колева, адвокат на обвиняемия: „Не сме говорили да е получавал сума. Той е бил нает, но не е получавал сума. Трябвало е да му бъде заплатен превозът, но към момента нищо не е получил.“ Гл. комисар Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: „Задържаното лице от онзи ден едва ли знае цялата информация. По-скоро не. Но ние имаме достатъчно други начини и канали, по които да анализираме и, както сме достигнали до него и управлявания от него автомобил, така да достигаме и до други, свързани с престъпната дейност лица.“

Оперативната информация към момента е, че голяма част от дрогата е била предназначена за Турция.

Светлозар Маринчев, наблюдаващ прокурор по делото: „Вероятно се касае за наркотични вещества с обща стойност около 15 млн. евро на цени, така да го кажа, на съдебната система. Вероятно пласирани на улицата, тези наркотични вещества ще струват в пъти повече.“

Високата цена на наркотиците, особено в Турция, е активизирала наркотрафика през Бургас.

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: „За по-малко от два месеца, само по три досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура – Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества.“

Дали следите на наркотрафика водят до един и същи канал, разследването предстои да установи.