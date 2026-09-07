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Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Изясняват се всички факти и обстоятелства около случилото се

задържаха годишна жена варна убийство бебе
Снимка: БТА
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Жена на 33 години от Варна е задържана под стража по искане на Окръжната прокуратура в града. Тя е привлечена към наказателна отговорност за убийство на малолетно лице.

Сигнал за бебе на 1 година, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, е получен в ОД на МВР – Варна на 30 август 2026 година. След пристигане на място на екипи на полицията и спешна помощ, е установено, че то е починало.

Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че се касае за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние.

В резултат от действията по разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, живееща на адреса, която е била близка на семейството на жертвата.

Тя е издирена и задържана.

След като е била привлечена в качеството й на обвиняема, жената е задържана за срок до 72 часа от наблюдаващия случая прокурор от Окръжна прокуратура - Варна с оглед довеждането й в съда за определяне на мярка за неотклонение.

След като искането на прокуратурата за задържане под стража на 33-годишната жена е внесено за разглеждане, състав на Окръжен съд - Варна е преценил, че то е основателно и е определено тя да остане в ареста.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура - Варна.

Изясняват се всички факти и обстоятелства около случилото се.

#убийство на бебе #Варна

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