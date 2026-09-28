БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална...
Чете се за: 05:37 мин.
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:57 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столична община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Столична община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
Снимка: БНТ
Слушай новината

Столична община започна днес принудителното премахване на незаконния строеж на ресторант „Кошарите“. С изпълнението на влязлата в сила заповед ще бъде освободен близо половин декар публична общинска собственост, който е част от лесопарк „Кошарите“ и е предназначен за озеленяване.

„Когато един терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, нашата работа е да го защитим като парк. Колкото и стар да е казусът, колкото и трудна да е процедурата и колкото и време да отнеме“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Снимки: БНТ

Имотът е с площ 36 976 кв.м и е публична общинска собственост с предназначение „за озеленяване“. Съгласно Общия устройствен план територията на лесопарк „Кошарите“ попада в устройствена територия за градски паркове и градини.

#„Кошарите“ #незаконен ресторант #принудително премахване #Столична община

Последвайте ни

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
2
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
6
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия

Още от: Регионални

След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
Кола се заби в ограда на детска градина във Велико Търново Кола се заби в ограда на детска градина във Велико Търново
Чете се за: 00:20 мин.
Малолетни зад волана: Две деца предизвикаха катастрофа край с. Голямо Градище Малолетни зад волана: Две деца предизвикаха катастрофа край с. Голямо Градище
Чете се за: 00:37 мин.
Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври Край на хартиените фактури за вода в София от 19 октомври
Чете се за: 03:15 мин.
Арести и катастрофа след 35-километрова гонка с полицията в Бургас Арести и катастрофа след 35-километрова гонка с полицията в Бургас
Чете се за: 03:17 мин.
Овладян е пожарът край Сливен Овладян е пожарът край Сливен
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа?
Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро Срещу злоупотреби с домашната ракия - Гълъб Донев с обяснения за глобата от 1000 евро
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата Александър Пулев: Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза Делото срещу Ива Михайлова:Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ