Столична община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“

Столична община започна днес принудителното премахване на незаконния строеж на ресторант „Кошарите“. С изпълнението на влязлата в сила заповед ще бъде освободен близо половин декар публична общинска собственост, който е част от лесопарк „Кошарите“ и е предназначен за озеленяване.

„Когато един терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, нашата работа е да го защитим като парк. Колкото и стар да е казусът, колкото и трудна да е процедурата и колкото и време да отнеме“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Снимки: БНТ

Имотът е с площ 36 976 кв.м и е публична общинска собственост с предназначение „за озеленяване“. Съгласно Общия устройствен план територията на лесопарк „Кошарите“ попада в устройствена територия за градски паркове и градини.