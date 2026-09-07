Гледат мярката за неотклонение на шофьора на камиона с над 300 кг. наркотици в Бургас

Полицията и прокуратурата в Бургас с нови данни около задържаното огромно количество наркотици в камион в петък. В него бяха открити 110 килограма кокаин, заедно с над 230 килограма марихуана.

От полицията и прокуратурата не дадоха много информация, като обясниха, че разследването продължава и се иска да се стигне до по-високите нива в този наркотрафик.

Камионът, който беше спрян в петък следобед, не е бил част от рутинна проверка, а от операция, разработвана от няколко месеца.

Вътре е открито рекордното количество дрога.

Това, се знае е, че дрогата е била предназначена за износ от страната ни, вероятно за Турция, но все още разследващите не искат да потвърждават тази информация. На този етап е задържан само един човек, 40-годишен софиянец, който е шофирал камиона.

Светослав Маринчев, зам.-областен прокурор на Бургас: "В събота беше повдигнато и предявено обвинение спрямо водача на товарния автомобил за това, че е държал с цел разпространение тези пакети." гл. ком. Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция": "Но ние имаме достатъчно други начини и канали, по които да анализираме, както сме достигнали до него и управлявания от негов автомобил, така да достигаме и до други, свързани с престъпната дейност лица." Георги Чинев, окъжен прокурор на Бургас: "За по-малко от два месеца, само по три досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура - Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества."

До няколко часа се очаква задържаният шофьор да бъде конвоиран в Съдебната палата, където ще се разглежда мярката му за неотклонение.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров