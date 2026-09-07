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Българският туризъм: Уроците от миналото до днес

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
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Десетилетия наред „Балкантурист“ е лицето на българския туризъм пред света. Какво е останало от школата, превърнала родното Черноморие в предпочитана дестинация за милиони туристи, и могат ли уроците от миналото да помогнат на туризма днес?

Според едни от най-опитните хора в бранша формулата за успех не се е променила през годините – приемственост, безкомпромисно качество, обучение и добро заплащане на заетите в туризма.

За да разберем развитието на българския туризъм, трябва да се върнем назад – към времето, когато „Балкантурист“ е абсолютен монополист, а стандартите се изграждат с ясна визия за десетилетия напред. Людмила Ненкова е с над 40 години управленски опит в туризма. Работата в най-елитните черноморски курорти ѝ дават възможност да натрупа сериозен професионален опит.

Людмила Ненкова: „Туризмът беше една голяма емоция, трябва да ви кажа, беше вдъхновение, бих казала – интересна дейност, трудна дейност. Нямахме достатъчно продукти, нямахме машини и съоръжения, всичко, което имаме сега в изобилие. Но имахме много ентусиазъм и много амбиция да го превърнем в един, бих казала, европейски, че и световен курорт.“

Зад целия този блясък стояла една проста, но фундаментална философия, която днес често забравяме – идеята, че само щастливият персонал може да направи гостите истински щастливи. Подготовката на кадрите била сред основните приоритети. Персоналът не се наемал „от днес за утре“ – служителите владеели по няколко чужди езика и били обучавани в култ към клиента.

Людмила Ненкова: „Хората учеха през зимата в различни курсове и в така наречения ПУЦ, каквото му викахме – Професионални учебни центрове, в които отново се изучаваха. Аз бях началник на много голям отдел, в който влизаха и екскурзоводите, и тогава с един преподавател от Икономическия университет ние направихме курс по фламандски. Тоест ние през зимата не губихме времето в празни работи. Напротив, подготвяхме кадри.“

Тогава България предлагала на туристите отлично съотношение между качество и цена – красива природа, чисто море и обслужване на световно ниво. Никой не е познавал термина „ол инклузив“, но вместо него е съществувала уникална за времето си система от талони за хранене.

Людмила Ненкова: „Организираните туристи получаваха талони, с които свободно можеха да се хранят във всички ресторанти на Златни пясъци. Представяте ли си какво означаваше това за самата организация, тъй като ти не знаеш колко туристи ще дойдат днес към твой ресторант и в същото време какво удобство за туристите да имат огромен избор на храна, където пожелаят.“

Тогава туризмът не се изчерпвал с концепцията „ол инклузив“ и затваряне на гостите в рамките на хотела, разказва Ненкова. Напротив – целта била чужденецът да преживее България – организирали се мащабни екскурзии из страната, а вечерите били запазени за легендарните вариететни програми, които оставяли чужденците без дъх.

Людмила Ненкова: „Това бяха заведения със своя специфичен, оригинален профил. Цигански табор имаше прекрасна програма с хора от операта, балерини, балетисти, музиканти, невероятни цигани-музиканти, просто феноменални. Това създаваше много емоции, преживявания.“

Зората на демокрацията обаче донася промяна, която коренно преобразява българския туризъм. „Балкантурист“ се разпада, държавното финансиране спира, а секторът се изправя пред предизвикателствата на свободния пазар.

Людмила Ненкова: „Особено трудно беше времето, когато инфлацията достигна колосални размери. Тогава вече аз бях в Ривиера, след промяната, и фактически си спомням, че цената, примерно в хотел „Империал“, сутринта, ако е била равностойност на 10 долара, след обяд ставаше равностойност на 3–4 долара. Може да си представите какво планиране или прогнозиране, или сметка може да направиш в такива условия.“

Днес, когато туризмът е изправен пред нови предизвикателства – недостиг на кадри, силна конкуренция и все по-високи изисквания на туристите, уроците от златните години на „Балкантурист“ звучат по-актуално от всякога. Историята продължава да се пише, а от бранша зависи дали ще запази основите и ще надгражда постигнатото.

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