Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците

Очаква ни един хубав септември, и с валежи и със слънчеви дни. До края на седмицата през страната ни ще премине фронт на високо атмосферно налягане, и температури, ако днес са 26-31 градуса, през следващите дни бавно ще се повишават, каза в "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева:

Анастасия Стойчева, Национален институт по метеорология и хидрология: "През следващите няколко дни, това високо атмосферно налягане, което виждате, баричен гребен, ще премина през нашата страна и ще осигури предимно слънчевото време в много райони. И температури, ако днес са 26-31 градуса, следващите дни бавно ще се повишават. Нека да отбележим, че тази сутрин има и райони, в които температурите са под 10 градуса. Хладничко, да. Тези, които вече са излизали, са усетили прохладата. 9 градуса е в 6 часа в Видин, в Кнежа. Това означава, че минималните температури ще са по 7-8 градуса там."

В дните 8, 9, 10 и в западната част от страната, особено в равнината, температурите ще са над нормите - доближаващи си и надхвърлящи 30 градуса. След това ще последва понижение, допълни Анастасия Стойчева. Ще има дни, в които температурите ще са под 25 градуса, ще отиват към 20, но това са нормални температури, каза още тя.

Есента чука на вратата ни.

"Първите признаци за нея ще усетим още второто десетдневие. Предстоят следващите два-три дни повишение на температурите. И отново по картите да виждаме тези 32-34 до 35 градуса. А сутрешните температури, след това кратко понижение, те също ще се повишат. Но пък от средата на седмицата, от четвъртък-петък, започват и валежи, които ще се отразят главно на времето във Западна и Централна България. И понижение на температурите."

По планините ще има и гръмотевични бури, но на първия учебен ден - 15 септември, не се очаква да вали.

"Почти сигурно е, че няма да вали в цялата страна на 15-ти септември. Ще има райони, в които след обедните часове ще има валеж, но наистина е все още твърде рано, за да кажем категорично. Има голяма вероятност да е и без валеж. Ако има, да е малко, така колкото за традицията, да върви по вода. Или да не е в рамките на сутрешните тържества и откриването на учебната година."

Вече започват да се формират и есените инверсии - т.е. по-топлова височина, по-в ниската част, заради изстиването, температурите ще са по-ниски. Това ще води до мъгли по Черноморското крайбрежие, но без да са много продължителни.

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