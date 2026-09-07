БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

На 15 септември не се очаква да вали

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква ни един хубав септември, и с валежи и със слънчеви дни. До края на седмицата през страната ни ще премине фронт на високо атмосферно налягане, и температури, ако днес са 26-31 градуса, през следващите дни бавно ще се повишават, каза в "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева:

Анастасия Стойчева, Национален институт по метеорология и хидрология: "През следващите няколко дни, това високо атмосферно налягане, което виждате, баричен гребен, ще премина през нашата страна и ще осигури предимно слънчевото време в много райони. И температури, ако днес са 26-31 градуса, следващите дни бавно ще се повишават. Нека да отбележим, че тази сутрин има и райони, в които температурите са под 10 градуса. Хладничко, да. Тези, които вече са излизали, са усетили прохладата. 9 градуса е в 6 часа в Видин, в Кнежа. Това означава, че минималните температури ще са по 7-8 градуса там."

В дните 8, 9, 10 и в западната част от страната, особено в равнината, температурите ще са над нормите - доближаващи си и надхвърлящи 30 градуса. След това ще последва понижение, допълни Анастасия Стойчева. Ще има дни, в които температурите ще са под 25 градуса, ще отиват към 20, но това са нормални температури, каза още тя.

Есента чука на вратата ни.

"Първите признаци за нея ще усетим още второто десетдневие. Предстоят следващите два-три дни повишение на температурите. И отново по картите да виждаме тези 32-34 до 35 градуса. А сутрешните температури, след това кратко понижение, те също ще се повишат. Но пък от средата на седмицата, от четвъртък-петък, започват и валежи, които ще се отразят главно на времето във Западна и Централна България. И понижение на температурите."

По планините ще има и гръмотевични бури, но на първия учебен ден - 15 септември, не се очаква да вали.

"Почти сигурно е, че няма да вали в цялата страна на 15-ти септември. Ще има райони, в които след обедните часове ще има валеж, но наистина е все още твърде рано, за да кажем категорично. Има голяма вероятност да е и без валеж. Ако има, да е малко, така колкото за традицията, да върви по вода. Или да не е в рамките на сутрешните тържества и откриването на учебната година."

Вече започват да се формират и есените инверсии - т.е. по-топлова височина, по-в ниската част, заради изстиването, температурите ще са по-ниски. Това ще води до мъгли по Черноморското крайбрежие, но без да са много продължителни.

Вижте целия разговор във видеото

#инверсии #прогноза за септември #температури #бури #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
1
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
2
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова
3
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна...
Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение
4
Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето...
Най-малко 25 загинали, предимно деца и юноши, при автобусна катастрофа в Кабо Верде
5
Най-малко 25 загинали, предимно деца и юноши, при автобусна...
Пловдив е център на тържествата за Съединението на България
6
Пловдив е център на тържествата за Съединението на България

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
3
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
6
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...

Още от: Времето

До 31° днес, от петък започва захлаждане
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Очаква ни слънчева седмица, но в петък започват валежи Очаква ни слънчева седмица, но в петък започват валежи
Чете се за: 02:42 мин.
Предимно слънчево време и през новата седмица Предимно слънчево време и през новата седмица
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево и горещо в празничната неделя Слънчево и горещо в празничната неделя
Чете се за: 01:27 мин.
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник
7590
Чете се за: 02:37 мин.
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г. Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
20888
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните страници от историята, заявява президентът Илияна Йотова
Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества 139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Продължава запръстяването на депото край Габрово, където вчера възникна пожар Продължава запръстяването на депото край Габрово, където вчера възникна пожар
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
САЩ се надяват тристранните преговори между Киев, Москва и...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Петима души загинаха, а още петима са ранени при самолетна...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Алея на книгата" в София от днес до 13 септември
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ