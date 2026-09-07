БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва...
Чете се за: 03:15 мин.
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста
Чете се за: 02:02 мин.
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:12 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На път в последния почивен ден: Очакват се опашки около Кресна и Симитли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаквания за натоварен трафик по пътищата в страната в последния от почивните дни. През уикенда опашките бяха в посока Гърция, край Симитли и на път Е-79.

Трафикът в този час не е особено натоварен, но вече се усилва. Най-сериозни тапи и опашки се очакват в по-късните часове, тъй като хората, които са на почивка в Гърция, най-вероятно ще предпочитат да отидат за последен ден на плаж и на море, след което ще тръгнат на път, което се очаква да стане около обяд и в следобедните часове.

Опашки се очаква да се образуват на кръговото кръстовище преди град Кресна, както и в самия град Кресна, заради това, че там има в сила ограничение на скоростта, първо от 50, след това от 30 км в час, а както и заради светофара там. Освен това, се ограничава и движението на автомобилите над 12 тона, отново в посока от кулата към София, от часовете от 12.00 до 20.00 часа днес.

Въведено е и реверсивно движение с две ленти в посока София.

старши инспектор Георги Бучков, началник група Сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР - Благоевград: "Традиционно има няколко участъка, които се получава затруднения в движението. Това е края на Автомагистрала "Струма" при пътен възел Симитли, където тя прелива в път I-1. Град Кресна, където вече знаем цяло лято какво е положението. В тези участъци ще бъдат съсредоточени нашите служители и при необходимо ще подпомагат. Ще се следи за спазване на правилата за движение по пътищата, ще работят всички технически средства за контрол на скоростта, така че водачите да бъдат внимателни в този период и да карат със разумна скорост."

Ще се следи и за шофиране след потребата на алкохол и наркотици, както и така и за шофиране в аварийната лента. Пътуващите могат да проверяват реалната ситуация по пътищата в България на камерите на толуправлението, както и на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура".

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#реверсивно движение #тапи #Кресна #Симитли #опашки

Последвайте ни

ТОП 24

До 31° днес, от петък започва захлаждане
1
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
2
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна...
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
3
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
4
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
5
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната
6
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Регионални

Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
Тапи на Кресна: Отново опашки и изнервени шофьори Тапи на Кресна: Отново опашки и изнервени шофьори
Чете се за: 01:50 мин.
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
Пожар избухна в борова гора в района на яз. "Копринка" Пожар избухна в борова гора в района на яз. "Копринка"
Чете се за: 00:30 мин.
Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село Антон Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село Антон
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията
Чете се за: 03:55 мин.
По света
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
След пожара на незаконно сметище край "Филиповци":...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ