САЩ се надяват тристранните преговори между Киев, Москва и Вашингтон да бъдат възобновени скоро

С надежда за връщане към тристранния формат на преговорите за мир в Украйна завършиха срещите на специалните пратеници на Съединените щати в Киев вчера.



Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че разговорите са били "много съдържателни". Сред обсъжданите теми са били сигурността и икономическите гаранции за Украйна, както и доставките на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъден е бил и пакет за помощ през предстоящата зима, добави Зеленски.

Уиткоф каза, че Съединените щати се надяват да намерят дипломатическо решение на войната и че той е оптимистично настроен след срещата в Киев и преди това в Москва. Tримата изразиха надежда, че тристранните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати ще бъдат възобновени скоро след прекъсване от над 6 месеца. Къшнър обясни - защо двамата с Уиткоф предпочитат тристранния формат.