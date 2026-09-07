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САЩ се надяват тристранните преговори между Киев, Москва и Вашингтон да бъдат възобновени скоро

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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С надежда за връщане към тристранния формат на преговорите за мир в Украйна завършиха срещите на специалните пратеници на Съединените щати в Киев вчера.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че разговорите са били "много съдържателни". Сред обсъжданите теми са били сигурността и икономическите гаранции за Украйна, както и доставките на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъден е бил и пакет за помощ през предстоящата зима, добави Зеленски.

Уиткоф каза, че Съединените щати се надяват да намерят дипломатическо решение на войната и че той е оптимистично настроен след срещата в Киев и преди това в Москва. Tримата изразиха надежда, че тристранните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати ще бъдат възобновени скоро след прекъсване от над 6 месеца. Къшнър обясни - защо двамата с Уиткоф предпочитат тристранния формат.

Джаред Къшнър, специален пратеник на Съединените щати: "Вместо ние да излагаме руската позиция пред украинците и украинската – пред руснаците, всички говореха помежду си и обсъждаха тези въпроси на руски и всъщност по много приятелски начин. Мисля, че това беше продуктивно. Затова се надяваме да се върнем отново към тристранните преговори."

#Русия, Украйна, САЩ #възобновяване на тристранните преговори #Стив Уиткоф #САЩ

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