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Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 04:22 мин.
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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На 1656-ия ден от войната в Украйна - за първи път в Киев пристигнаха специалните пратеници на Съединените щати - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. След първия тур преговори с президента Зеленски двамата заявиха, че диалогът е бил съдържателен и че са обнадеждени за по-голям напредък.

Въпросът за контрола на Донбас остава ключов, освен гаранциите за сигурност, са обсъждани и икономически мерки за възстановяване на Украйна - това стана ясно по време на заключителна пресконференция след срещата между Володимир Зеленски и американските специални пратеници - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Украйна изпитва недостиг на средства за посрещане на военни, хуманитарни нужди и производство на отбранителна продукция, каза украинският президент.

Срещата в Киев се състоя броени часове след тази с президента Путин в Москва.

Къшнър заяви, че САЩ искат да се върнат към тристранен формат на преговори и работят по "нов мирен пакет" за Киев.

„Обсъдихме много други важни и значими идеи в Москва, с които дойдохме тук, в Киев“, каза Уиткоф.

Американската делегация пристигна в Киев с влак, като на таблото на перона беше написано "Експрес мир".

Президентът Володимир Зеленски посрещна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пред катедралата "Света София". Делегациите разгледаха храма, който пострада при руска въздушна атака през юни.

Срещата започна с размяна на поздрави и благодарности, както и с желание за съдържателни разговори. Джаред Къшнър, който е и зет на президента Доналд Тръмп, подчерта, че Тръмп осъзнaва сложността на проблема, но е решен да се справи.

Джаред Къшнър, специален пратеник на САЩ: „Виждаме това като много, много труден и сложен проблем, но такъв, който си струва да бъде решен. Така че не само да спрем войната, но и да създадем подходящите условия за дългосрочен и траен мир."

По думите на другия американски спецпратеник - Стив Уиткоф, дискусията е била "съдържателна и важна".

"Много сме окуражени. Очаквам с нетърпение продължението", добави още Уиткоф.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Володимир Зеленки, президент на Украйна: "Всички сме на едно мнение - всички искаме да няма война, страданието да свърши, да не умират хора, да има справедлив мир. Искаме войната да свърши така, че да няма възможност за подновяване на агресията срещу Украйна."

Президентът Зеленски е подарил на американците тениски с надпис - "Киевски режим" - така както в Кремъл често наричат украинските управници. Според украински медии са обсъждани и нуждите на Украйна за зимата. В следващия тур, освен украинската и американската страна, участват съветници по сигурността от Франция, Германия и Великобритания.

Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Киев след осмата си визита в Москва. Според Белия дом и Кремъл по време на разговорите в Москва са обсъдени съществени планове за следващи стъпки за край на войната, като подробностите ще станат ясни през следващите седмици.

Основните разломни линии между Украйна и Русия остават гаранциите за сигурност за Киев, контролът над Донбас, който Москва иска изцяло, и съдбата на окупираната от руснаците Запорожка АЕЦ.

#Стив Уиткоф # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Москва #Владимир Путин #САЩ #киев #Джаред Къшнър #преговори

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