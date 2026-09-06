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Пожар гори в депото за отпадъци в Габрово (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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В гасенето участват екипи от Габрово и Дряново

пожар гори депото отпадъци габрово снимки
Снимка: Община Габрово
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Пожар гори в депото за отпадъци в Габрово. Огънят е избухнал преди около час.

На терен са екипи на пожарната, служители на депото, доброволното формирование към Общината и ОП "Благоустрояване", които осигуряват водоноски. В гасенето участват три пожарни екипа от Габрово и Дряново. Силният вятър в района затруднява работата. На място дойдоха кметът на Габрово Таня Христова и директорът на РИОСВ – Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Организира се допълнителна тежка механизация от строителни фирми. Осигурява се и допълнително количество пръст, с която ще се запръстяват засегнатите участъци. Работи се по локализиране и ограничаване на пожара.

снимки: Община Габрово

Възможно е задимяване в района на село Гръблевци, кв. "Младост" и Северната индустриална зона на града. При наличие на дим се препоръчва хората в засегнатите райони да ограничат престоя на открито и по възможност да затворят прозорците.

#гасене на пожар #пожар в депо за отпадъци #Габрово

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