Пожар гори в депото за отпадъци в Габрово (СНИМКИ)

Пожар гори в депото за отпадъци в Габрово. Огънят е избухнал преди около час.

На терен са екипи на пожарната, служители на депото, доброволното формирование към Общината и ОП "Благоустрояване", които осигуряват водоноски. В гасенето участват три пожарни екипа от Габрово и Дряново. Силният вятър в района затруднява работата. На място дойдоха кметът на Габрово Таня Христова и директорът на РИОСВ – Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Организира се допълнителна тежка механизация от строителни фирми. Осигурява се и допълнително количество пръст, с която ще се запръстяват засегнатите участъци. Работи се по локализиране и ограничаване на пожара.

снимки: Община Габрово

Възможно е задимяване в района на село Гръблевци, кв. "Младост" и Северната индустриална зона на града. При наличие на дим се препоръчва хората в засегнатите райони да ограничат престоя на открито и по възможност да затворят прозорците.