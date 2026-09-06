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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Пловдив е център на тържествата за Съединението на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Кулминацията на честванията е тържествената заря-проверка довечера, която БНТ ще излъчи на живо

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Отбелязваме 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Център на тържествата по традиция е Пловдив. През 1885 година столицата на Източна Румелия става сцена на историческите събития, които водят до обединението на българския народ от двете страни на Балкана.

Пловдив отбелязва 141-вата годишнина от Съединението на България и празника на града. След сутрешния тържествен молебен в катедралния храм "Света Богородица" и поклоненията пред паметника на Гаврил Кръстевич, майор Райчо Николов и Захари Стоянов, празничният ден продължава по-различно.

Хората изпълват центъра на Пловдив, а на площада се очакват и финалистите от кроса. Музеите и галериите посрещат посетители с безплатен вход. Шести септември е възможност да се върнат към историята, но и да си дадат сметка какво означава днес думата съединение.

Сред гостите на Пловдив има и семейства, които специално са дошли от други градове, за да преживяват празника заедно с децата си. За други то е повод да погледнат отвъд конкретната историческа дата към необходимостта от повече единство в обществото и всекидневието днес. А за историците Пловдив остава особено място в тази история. Именно от тук тръгва инициативата, която на 6 септември променя картата на България.

– На този ден, на тази дата от годината, България с Източна Румелия се обединяват в една държава по съвсем мирен начин.

– Аз съм 35 години във Франция и съм изключително щастлива, когато точно на този ден съм в моя роден Пловдив. България се носи в сърцето – дали ще бъдем тук, или зад океана, или на далечни километри. Съединението наистина прави силата!

– Единението не е само в една сфера на живота. Добре е и то трябва да бъде навсякъде, във всички професии, за да бъдем обединени като българи.

снимки: БТА

В 20:30 часа започва тържествената заря-проверка на площад "Съединение", която БНТ ще излъчи на живо. Очаква на нея да присъства и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. Взети са допълнителни мерки за сигурност, като няма да се допуска влизането с остри предмети. Забранено е и летенето на дронове между 16:00 и 22:30 часа.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов от Пловдив

#Денят на съеднинението # 141 години от Съединението на България #честване #Пловдив

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