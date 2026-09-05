Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честванията на 141-годишнината от Съединението

Засилени мерки за сигурност въвежда полицията в Пловдив заради честването на годишнината от Съединението на България и празника на града утре.
230 полицаи ще охраняват зоните, където ще се състоят официалните събития от програмата през целия ден. От 15:00 часа в неделя изцяло за движение се затваря булевард "Шести септември", в участъка от булевард "Цар Борис Трети Обединител" до булевард "Руски". От полицията съветват жителите и гостите на града да използват обходни маршрути.
Преди тържествената заря-проверка вечерта на площад "Съединение", гражданите ще се пропускат през 3 КПП-та, изградени от южната страна на монумента. Официалните лица и медии ще преминават през други три зони. 11 автобусни линии в града ще се движат с променени маршрути.
Александър Марков – отдел "Охранителна полиция" – Пловдив: "На всеки един контролно-пропускателен филтровъчен пункт ще бъдат изградени метални рамки, които се водят металодетектори. Всеки един гражданин, който желае да присъства ще трябва да премине през тях. Всеки един по-обемист багаж и по-съмнителен такъв ще бъде подлаган на щателна проверка. На мероприятието няма да бъдат допускани в неадекватно състояние такива, подбуждащи към омраза и насилие и подтикващи към нарушаване на обществения ред."