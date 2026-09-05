Засилени мерки за сигурност в Пловдив за честванията на 141-годишнината от Съединението

Засилени мерки за сигурност въвежда полицията в Пловдив заради честването на годишнината от Съединението на България и празника на града утре.

230 полицаи ще охраняват зоните, където ще се състоят официалните събития от програмата през целия ден. От 15:00 часа в неделя изцяло за движение се затваря булевард "Шести септември", в участъка от булевард "Цар Борис Трети Обединител" до булевард "Руски". От полицията съветват жителите и гостите на града да използват обходни маршрути.

Преди тържествената заря-проверка вечерта на площад "Съединение", гражданите ще се пропускат през 3 КПП-та, изградени от южната страна на монумента. Официалните лица и медии ще преминават през други три зони. 11 автобусни линии в града ще се движат с променени маршрути.