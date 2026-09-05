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Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи...
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Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи наградата за литература "Жан Моне"

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Поредно признание за българския писател Георги Господинов. Романът му "Градинарят и смъртта" му донесе наградата за европейска литература "Жан Моне" за 2026 година. Новината съобщи самият писател в профила си във Фейсбук.

Преводът на френски на романа е на Мари Врина. Официалното съобщение за наградата беше публикувано снощи във френските медии. Романът на Господинов е бил в конкуренция с творбите на много влиятелни съвременни автори.

Наградата утвърждава присъствието на българския писател на европейската литературна сцена. Официалното връчване на приза ще е бъде на 21 ноември във френската област Коняк като част от програмата на 39-ия Европейски културен фестивал.

#награда "Жан Моне" #европейска награда за литература #георги господинов

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