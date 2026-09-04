Смяна в управлението на Слънчев бряг: Иван Шишков поиска инфраструктурата да премине към Община Несебър

Държавата поиска ключова промяна в управлението на най-големия ни морски курорт. Регионалният министър призова инфраструктурата в Слънчев бряг, която в момента е собственост на акционерно дружество, да бъде прехвърлена на Община Несебър. Според Иван Шишков, юридическото лице не може да се справи с управлението и е незаконосъобразно да отговаря за инфраструктурата.

Кой да стопанисва инфраструктурата в Слънчев бряг е въпрос без отговор от години.

Пламен Копчев, хотелиер: „75% от дружеството е държавно – „Слънчев бряг АД“. Другото е на над 4 хил. други собственици. Притежава част от инфраструктурата, няма финансиране и то не може да се грижи.“

Проблемът беше обсъден на среща в Несебър, а регионалният министър поиска инфраструктурата да бъде прехвърлена на Община Несебър.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Не забравяйте, че тази инфраструктура е била винаги на българската държава и тя трябва да отиде дам, където й е мястото.“

Соня Енилова, изп. директор на "Слънчев бряг" АД: „Единствено общото събрание на акционерите е органът, който може да вземе решение какво да се прави със всеки един актив от тази инфраструктура.“

Начин за изсветляване на краткосрочните наеми в курорта предложиха от министерството на туризма. Така апартаменти, които се предлагат под наем, ще бъдат включени в Единната система за туристическа информация.

Илин Димитров, министър на туризма: „По думи на кмета на Несебър, туристическият данък, който събира, въпреки огромната леглова база, е по-нисък като стойност от този, който събира Община Варна. Тоест не може хотелите да плащат такси и данъци, а краткосрочното настаняване да не плащат.“

Иван Шишков отговори и на предшественика си Николай Нанков, който го обвини, че за три месеца в МРРБ са раздадени близо 1 милион евро бонуси на фона на заявки за ограничаване на разходите.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Служителите в МРРБ винаги са получавали. Получили са и сега, по-малко обаче, да ви го кажа. Заплатите не са достатъчно високи в администрацията..... Ако искаме и вие ме питате за тази или онази магистрала, ако искаме да ги има, някой трябва да ги работи.“

И даде за пример магистрала „Черно море“, за която до няколко месеца ще започне възлагането на идеен проект.