"Жената, която донесе стабилност на Италия" - Мелони управлява рекордно дълго на Апенините

Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони отбеляза днес управленски рекорд за страната. Кабинетът е на власт от 1413 дни, с 1 ден повече от второто управление на Силвио Берлускони. Рекордът е отпразнуван с грандиозен митинг в град Бари.

"Жената, която донесе стабилност на Италия" - Джорджа Мелони харесва да я определят по този начин. Когато през октомври 2022-ра оглавява правителството, опонентите й предричат да остане в премиерското кресло най-много 5-6 месеца.

Криспиън Балмър, кореспондент на "Ройтерс" в Рим: "През последните 80 години Италия е имала 68 правителства, средно по 1 на година. Мелони обаче успя да се задържи на власт."

Правителството на Мелони се гордее с 1 милион допълнителни работни места, безработица под 6 процента, както и намаляването на данъците върху доходите на физическите лица.

Кабинетът е особено горд с резкия спад на пристигащите мигранти в страната. Независимо, че прехвърлянето на мигранти в Албания е подложено на тежки критики.

Джорджа Мелони, премиер на Италия (15.12.2024г.): "Смисълът на центровете в Албания е възпиращият ефект. Ако единствената цел на мигрантите, които пристигат в Италия, е да останат в Европа, то тогава пристигането им извън Европейския съюз напълно променя нещата."

Мелони е доволна и от по-силната роля на Италия на световната сцена.

Криспиън Балмър, кореспондент на "Ройтерс" в Рим: "На Мелони се гледаше като на ярък представител на крайната десница. Някои предричаха, че тя ще се превърне в подобие на Орбан. Но всъщност тя се оказа прозападно и проатлантически настроена.

Във външната политика Мелони избра прагматизма. Тя поддържа еднакво добри отношения както с лидери като Еманюел Макрон, така и с политици като Виктор Орбан. Правителството й е твърд поддръжник на Украйна. Критикува израелските действия в палестинските територии, но не се присъедини към страните, които признаха палестинска държава. За войната в Иран, Мелони неведнъж е коментирала, че Техеран не може да има ядрено оръжие. Тя обаче отказа страната й да бъде въвлечена в конфликта.

Още в началото демонстрира, че ще е близка с Брюксел, и че ще изгради "мост" между Европа и Съединените щати. Дълго време беше от любимките на Доналд Тръмп и действаше като последник между ЕС и Вашингтон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако в Съединените щати използвате думата „красива“, за да опишете жена, това е краят на политическата й кариера. Но аз ще поема този риск. Къде е тя? Ето я. Нямате нищо против да ви наричат красива, нали? Защото сте красива."

Взаимните симпатии бяха до това лято, когато Мелони разкритикува Тръмп, заради коментарите му за папата.

След поставения от правителството рекорд, критици, симпатизанти, познати и непознати на Молони търсят формула на успеха й. Джорджа Мелони влиза в политиката, когато е 15-годишна и за 30 години стига до премиерския пост.

Джорджа Мелони вече влезе в историята като първата жена премиер в Италианската република. Но тя трябва да подобри още един рекорд - Берлускони все още е най-дълго управлявалият министър председател - почти 3400 хиляди дни. Следващата година в Италия има парламентарни избори и Мелони вече се готви за победа.

Ямила, продавачка: "Майка й разказваше, че когато Джорджа била на 11-13 години, веднъж, докато готвела я чула да вика "Това не е възможно!" и да удря по масата. Така си играела. Още от малка мечтаела за такива неща."

В Италия се коментира и друга амбиция на Мелони - президентското кресло. Изборите за президент са след 3 години.