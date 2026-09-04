1413 дни на власт: Правителството на Мелони с исторически рекорд в Италия

Правителството на Джорджа Мелони става днес най-дълголетното в Италия. Укравляващата коалиция ще отпразнува рекорда с голям митинг следобед на пристанището в Бари, на който се очаква да присъстват 10 000 души.

Първата жена премиер на Италия встъпи в длъжност през октомври 2022 г. и кабинетът ѝ е на власт вече 1413 дни. Предишният рекорд беше на бившия премиер Силвио Берлускони, чийто втори кабинет беше на власт 1412 дни.

Според италианските закони всяка голяма промяна в състава на едно правителство автоматично го прави нов кабинет, въпреки че премиерът може да е един и същ. Пред Мелони сега остава само още един рекорд - за най-дълго време като премиер, който също е на Берлускони. За да го подобри, Мелони трябва да спечели парламентарните избори догодина и да изпълни почти докрай и евентуален втори премиерски мандат.