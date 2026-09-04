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КОШМАР НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ НЕПАЛ И ТИБЕТ

Девет дни след потопа в Непал: Двама работници бяха спасени живи от тунел

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Двама души бяха спасени живи, девет дни след внезапното наводнение след срутване на ледник на границата между Непал и Тибет.

Двамата работници са били извадени от тунел на хидроенергиен проект по поречието на силно засегнатата река Тришули. Спасителните екипи работят за спасяването на още хора. По данни на властите в тунела има блокирани поне 39 души. Не е ясно колко от тях са живи, но тази сутрин са били чути гласове. Инженери вкарват кислород към мястото, на което се смята, че се намират. Досега, броят на жертвите на бедствието в Непал достигна 1259 души. Властите обявиха и рязък скок в броя на издирваните на над 5620 души. Официалният брой на загиналите в Китай е 21-ин. Издирват се над 540.

#двама работници #потопа #девет дни #спасени #Непал #тунел

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