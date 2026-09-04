Спират достъпа до още незаконни постройки в местността „Баба Алино“ във Варна

Водоподаването към пет едноетажни незаконни постройки в местността „Баба Алино“ край Варна беше спряно вчера - седмица след като беше прекъснато и електрозахранването към незаконното селище. Заповедта на Община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвана пред Административния съд от собственика „Форест Клуб“, но това не спира изпълнението ѝ. Вчера сутринта служители на ВиК-Варна са били допуснати в незаконното селище. Целта им е била да достигнат до основната ВиК шахта в местността. При предишното посещение преди три дни тя е била заключена с катинар.

Този път достъпът е бил осигурен. В шахтата служителите са открили незаконно ВиК отклонение, захранващо пет къщи, както и няколко водомера. Те вече са пропломбирани. Мерките са предприети във връзка със заповедта на кмета на Община Варна. Заместник-кметът на Община Варна, инженер Пламен Китипов, коментира какво предстои.

Пламен Китипов, зам.-кмет на Община Варна: „Има заповед за ограничение на достъпа до един имот, в който има разположени пет сгради, за които е ограничен достъп. И още шест, за които предстои да бъде издадена подобна заповед за ограничение на достъпа до тези конкретно строежи.“

По думите му статутът на постройките в района е различен.

Пламен Китипов, зам.-кмет на Община Варна: „Първо искам да изясним, че има голямо разнообразие от статут на строежите в тази територия. Има една сграда, за която има изрядни строителни книжа преди повече от 30 години, за която има предпоставки да бъдат законни обектите, но останалите са незаконни.“

Китипов подчерта, че незаконните постройки не са жилища и не предполагат законно обитаване.

„Това не са жилища. Те не предполагат обитаване. Докато не бъдат въведени в експлоатация, не могат да бъдат обитавани. А това е свързано и с изследване за безопасността на сградите - как са построени, дали са изпълнени всички необходими изисквания по безопасност на материалите за строителство и така нататък.“

По думите на заместник-кмета са издадени около 20 заповеди за премахване на строежи, като предстои да бъдат издадени още. Физическото ограничаване на достъпа до незаконните постройки ще се извършва чрез запечатването им.

Пламен Китипов, зам.-кмет на Община Варна: „Да, физическата мярка е с лепенки на врати и прозорци, които са с подписи и печати на служители на общината, протокол за поставянето им и впоследствие да бъде следено дали те са нарушени от органите на реда. Като вече, ако бъдат нарушени, има санкции за административно-наказателно производство.“

Към момента, по информация на общинските служители, в сградите, за които вече има заповеди за ограничение на достъпа, няма обитатели. Заповедите на общината подлежат на съдебен контрол. По думите на Китипов всички издадени до момента са обжалвани.

„Доколкото знам, няма нито една заповед, която не е обжалвана. Всичките подлежат на съдебен контрол и всичките са във фаза на съдебно производство. Когато бъде потвърдена от съда тяхната годност, тогава ще бъдат изпълнени окончателно.“

На територията на комплекса има общо 104 сгради. За незаконните постройки предстои да бъдат издавани заповеди за ограничаване на достъпа.

„За всички, които са незаконни, ще бъде изготвена заповед в различен формат, по различен начин. Ето тази заповед, която е издадена, е за един имот. Могат да бъдат организирани по имоти и да се мине през този елемент на санкция на незаконното строителство.“

Заместник-кметът коментира и социалния проблем, свързан с хората, които твърдят, че са останали без дом след предприетите мерки.

„Да, ние си даваме сметка за социалния проблем, за напрежението, което пораждат всички тези взаимоотношения между строители и купувачи. Общината няма ангажимент да осигури жилища на потърпевшите. Това са жертви на сделки, в които има некоректни участници. И по съдебен път те трябва да търсят правата си.“

След спирането на електричеството и водата следващата стъпка е премахването на незаконните постройки. Сагата с незаконното селище „Баба Алино“ продължава. В ръцете на Община Варна е кога и как точно ще бъдат премахнати всички незаконни сгради. По последни данни те са 104. Предстои обаче да стане ясно и колко ще струва на общината принудителното им събаряне.

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