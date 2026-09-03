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Спряха водата на 5 незаконни постройки в "Баба Алино"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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В шахта беше открита незаконна вътрешна водопроводна мрежа

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Служители на ВиК - Варна спряха водата на 5 еднофамилни къщи в местността "Баба Алино", присъединени към мрежата незаконно.Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. Заповедта на Община Варна за спиране на тока и водата беше обжалвано в Административния съд от собственика „Форест клуб”, но това не спря изпълнението.

Екипи на ВиК Варна и на строителния контрол в общината провериха откъде се захранват с вода незаконните къщи.

В шахта беше открита незаконна вътрешна водопроводна мрежа.

Светослав Натов, главен инженер на ВиК - Варна: "При нас няма никакви планове, никакви разрешения, в една водомерна шахта може да има само един водомер, не 1000. Четири, двама има без водомер, много сериозна мрежа. 7 и два без водомер – значи 9."

Служителите на ВиК провериха и водомерната шахта на законна сграда, в която беше открит незаконен байпас, чрез който водата е била отклонена след главния водомер, за да стигне до петте къщи. Екипите влязоха и в имотите, за да проверят дали водата е спряна.

Светослав Натов, главен инженер на ВиК - Варна: "Успяхме да изпълним заповедта на кмета и да преустановим водоснабдяването на 5 постройки, за които е издадена заповед за спиране на водоподаването. Като цяло водомерите са пломбирани, сградите са пломбирани и ще следим за нарушаване пломбите."

В момента къщите със спрени ток вода не са обитавани. Някои от собствениците са заминали за Украйна. Без ток са и други незаконни постройки, за които има издадени заповеди за събаряне.

Мария Шитикова: "Нашето жилище е в първия списък с 12 къщи за събаряне. Не знам как ще справим. Нямаме друго жилище, всичко спестено вложихме тук. Тока и водата ги плащахме през "Форест клуб", вода все още имаме, но ток – не. Засега имаме късмет със съседите, които имат ток – ходя при тях да изпера, да направя каша за детето, тя е на две години. Но не може да се живее така."

Заместник-кметът Пламен Китипов заяви, че след вече издадените заповеди за събаряне на необитаеми сгради, се подготвят и други, за жилища, в които живеят хора.

Пламен Китипов, зам.-кмет на Община Варна: "За съжаление, законът не предвижда алтернативи. Незаконното строителство подлежи на премахване и стъпките, когато влезе в сила заограничане на достъпа до незаконните строежи, да бъдат запечатвани."

На проверката присъства представител на инвеститора от корпорация КУБ, който не пожела да застане пред камерата ни. Той попита защо се спират водата и токът на имоти, за които Община Варна изисква да бъдат платени данъци. До дни се очаква да бъде ограничен и достъпът до петте къщи, които ще бъдат запечатани.

#случаят "Баба Алино" #ВиК - Варна #спиране на водата #незаконни постройки

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