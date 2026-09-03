Слънчево на места с валежи, гръмотевици и градушки в следобедните часове

В следобедните часове ще бъде слънчево, с валежи придружени от гръмотевици и градушки на много места в страната. В отделни райони главно в Рило-Родопската област явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София около 29°, по Черноморието между 25° и 28°.

Ще духа слаб и умерен вятър, в Западна и Централна България от северозапад, в Източна от североизток.

През нощта над страната ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд.

И утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има валежи и гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 27°, по Черноморието между 26° и 29°.

Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух.

Слънчево ще бъде и на морския бряг, но на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, до умерен вятър от северозапад, след обяд от североизток.

В планините вятърът ще е умерен до силен, от северозапад. Ще е слънчево, със следобедни превалявания и гръмотевици на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина.

Предимно слънчево ще бъде и в събота. Вятърът ще отслабне, в много райони в Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

В неделя облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните стойности слабо ще се понижат.

В началото на следващата седмица, вятърът ще отслабне. Превалявания са възможни само на места над Източна България и планините, а температурите ще се понижат слабо.