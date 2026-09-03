Санчес защити правителството си на фона на многохилядни протести в Испания заради кризата в Сеута

Политическа криза и многохилядни протести в Испания заради Сеута - премиерът Педро Санчес защити действията на своето правителство за овладяване на ситуацията в ексклава. На 30 и 31 юли над 72 000 мигранти нахлуха на територията на намиращата се в Северна Африка испанска автономна територия през мароканската граница. Испанските закони не позволяват масово експулсиране, заради което и до днес хиляди мигранти остават на територията на Сеута, а жителите ѝ живеят в страх.

"Да направим Сеута велика отново" и "Аз съм испанец" - част от лозунгите, които жителите на ексклава скандираха. Тук живеят около 83 000 души. Вече повече от месец обаче, в Сеута са и над 5000 мигранти, предимно от Мароко.

Давид Ернандес, жител на Сеута: "Това не е политически въпрос и не трябва да бъде. Ние имахме живот, който ни беше отнет. Искаме си го обратно." Алехандро Ернандес, жител на Сеута: "Реакцията на властите беше закъсняла и неадекватна."

Властите в Мадрид са обвинявани, че не са реагирали навреме на сигналите, че има мигрантска вълна, а от опозиционната Народна партия казват и, че са прикрили разузнавателните данни за задаващата се вълна. Заради появили се в социалните мрежи съобщения, че ще получат убежище десетки хиляди бежанци прекосяват необезпокоявано мароканската граница и влизат на испанска територия. Почти ежедневни са протестите в Сеута. Тази нощ солирадност към тях изразиха и в Мадрид и други испански градове.

Гонсало Буенче, жител на Мадрид: "Не е възможно 80 000 души да преминават границата, без да бъдат засечени от дронове, без да имат подкрепата на мароканските сили за сигурност, които са позволили това да се случи. Това е оркестрирано. Испанските власти и служби е трябвало да знаят, че това ще се случи и да не го допускат."

Чуха се и призиви за оставката на Педро Санчес, който в опит да потуши напрежението изтегли със седмица планираното за 9 септември обръщение към парламента. Испанският премиер заяви, че няма доказателства, че кризата в Сеута е оркестрирана от Мароко или друга държава, а обяви, че зад дезинформационната кампания в социалните мрежи стоят руски и израелски профили. Москва и Тел Авив отричат. Санчес все пак призна, че мароканската жандармерия е допуснала в продължение на 10 часа границата да бъде на практика отворена.