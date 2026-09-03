Кризата в Сеута: Многохилядни протести в Испания

Многохилядни протести в Мадрид и други испански градове, в знак на солидарност с жителите на Сеута и продължаващата мигрантска криза.

Демонстрации се проведоха и в самия испански анклав в Северна Африка. Под мотото „Сеута не се продава, Сеута се защитата" протестиращите критикуваха миграционните политики на правителството на Педро Санчес. Само за два дни в края на юли над 72 хиляди мигранти са влезли в града през испанската граница. Испания не извършва масово експулсиране, което означава и че всяка молба за убежище се разглежда по отделно, което отнема седмици. В това време мигрантите живеят по улиците и плажовете на Сеута. По-късно днес Санчес ще направи специално обръщение във връзка с кризата.