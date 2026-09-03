Предимно слънчево време, с валежи, гръмотевици и градушки в четвъртък

Ще бъде слънчево, с валежи, гръмотевици и градушки на много места в страната. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Ще духа слаб и умерен вятър, в Западна и Централна България от северозапад, а в Източна от североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по най-високите части до силен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

В петък ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще има валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

В неделя и понеделник през страната ще премине атмосферно смущение. От северозапад на югоизток облачността временно ще се увеличи и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Температурите ще се понижат слабо.