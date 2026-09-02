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Предимно слънчево време, с валежи и гръмотевици на много места в страната

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Утре ще бъде предимно слънчево, с валежи, гръмотевици и условия и за градушки на много места в цялата страна. В отделни райони, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°. Ще духа слаб и умерен вятър, в Западна и Централна България от северозапад, а в Източна от североизток.

Слънчево време се очаква и на морския бряг. Около и след обяд по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-26°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще е слънчево, със следобедни валежи и гръмотевици на много места. Има вероятност и за градушки. Вятърът ще е умерен, по най-високите части силен от север-северозапад. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 19° на Алеко, до 23° на Пампорово.

Слънчево и горещо ще бъде в Югозападна Европа. Ще започне нова гореща вълна, която през следващите дни ще обхваща все повече райони от Западна, Централна и Южна Европа, докато в северните части, ще нахлува относително хладен въздух. Валежи, на места значителни и с гръмотевици ще има на Британските острови, в северните части на Франция и Германия, в Белгия, Нидерландия и Дания. На Балканите ще бъде предимно слънчево, със следобедни валежи и гръмотевици на места над югоизточната половина от полуострова.

У нас, в петък ще бъде слънчево, с валежи и гръмотевици на места над Източна България и планинските райони. Вятърът от северозапад ще се усили, а максималните стойности ще бъдат между 27° и 32°. В събота ще е слънчево, вятърът ще отслабне и температурите ще се повишат. В неделя и понеделник на отделни места ще превали и прегърми, вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, а температурите ще се понижат слабо.

#предимно слънчево време #условия за градушки #валежи и гръмотевици #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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