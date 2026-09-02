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Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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Сигурност и правосъдие
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу родителите на 6-годишно момче, което падна от електрическа тротинетка във велинградското село Биркова. Детето е настанено с черепно-мозъчни травми в болница в Пловдив, вече без опасност за живота. По случаят работят и социалните служби, както и криминалисти за изясняване на причината довела до инцидента.

По разказ на хората тук детето се движело по централната улица на село Биркова, загубило е контрол и е паднало тук. Детето и друг път карало тротинетката само, твърдят съседи.

- „То тук я е карало, взело я е от братовчедка му, там е една тротинетка, тя е била бърза и така паднало.“

- „Имало ли е други такива инциденти в селото?“

- „Те са деца, бързат, ходят, това не е хубаво за децата.“

- „Ние като възрастни не сме съгласни много, но те си искат своето.“

Прокуратурата разследва случая.

Асен Палавеев, наблюдаващ прокурор: „Делото е образувано затова, че детето е оставено без надзор от родителите си и с това е създадена опасност за неговото физическо развитие.“

Състоянието на момченцето вече е стабилно.

д-р Михаил Калнев, неврохирург, УМБАЛ Св.Георги: „Въпреки това има сериозна черепно-мозъчна травма с фрактура на базата на черепа, което крие риск от невроинфекции. Затова в момента се лекува консервативно с медикаменти.“

Детето към момента не е оперирано.

#паднало от тротинетка #6-годишно дете #Велинградско #прокуратура

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