Една партия и един инициативен комитет подадоха документи за участие в президентските избори на 25 октомври в първия ден, в който в ЦИК започна приемът.

Крайният срок за партиите и коалициите е до 17:00 часа на 9 септември. Инициативните комитети могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент.

“Възраждане” подадоха документи за участие в президентските избори като внесоха 6619 подписа.