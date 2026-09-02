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Една партия и един инициативен комитет подадоха документи за участие в президентските избори

Милена Кирова от Милена Кирова
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една партия един инициативен комитет подадоха документи участие президентските избори
Снимка: БТА
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Една партия и един инициативен комитет подадоха документи за участие в президентските избори на 25 октомври в първия ден, в който в ЦИК започна приемът.

Крайният срок за партиите и коалициите е до 17:00 часа на 9 септември. Инициативните комитети могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент.

“Възраждане” подадоха документи за участие в президентските избори като внесоха 6619 подписа.

Петър Петров – “Възраждане”: "Възраждане" е демократична организация и към момента тече обсъждане на пет имена. Профилът трябва да бъде на човек, който на първо място да поставя държавата, населението, нуждите на българското население, да бъде обединител на тази нация, на българската нация и да защитава интересите на българска държава."

#президентски избори 2026 г. # регистрация в ЦИК

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