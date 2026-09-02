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По-високи цени на клиничните пътеки и повече пари за лични лекари договориха БЛС и Здравната каса

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Очаква се анексът към Националния рамков договор за тази година да бъде подписан следващата седмица

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Увеличение на цените на клиничните пътеки и парите за лични лекари и изследвания договориха Лекарският съюз и Здравната каса. Очаква се анексът към Националния рамков договор за тази година да бъде подписан следващата седмица, съобщи изпълняващият длъжността управител на Здравната каса. Асен Меджидиев предлага през клиничните пътеки да се плаща и трудът на лекари, медицински сестри и специализанти.

10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и 4,5 % ръст на парите за лични лекари и специалисти са заложени в проекта на Национален рамков договор.

д-р Асен Меджидиев, вр. и.д. управител на НЗОК: "Така наречения лош бюджет все пак. Успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата европейски средства, с които разполагаме."

д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: "Лечебните заведения, особено тези за болнична помощ, ще вземат глътка въздух. Знаете, че това увеличение няма да реши техните финансови проблеми."

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: "Увеличението е много малко, но пак е по-добре отколкото нищо. В интерес на истината това увеличение не може да устойности нито нуждите на пациентите, тъй като медицината се развива непрекъснато, се развива диагностичните ни критерий и пакети се увеличават. Малка част от скъпоструващите изследвания и процедури се покриват."

Меджидиев предлага част от стойността на клиничните пътеки да се разпределя за заплати на лекари, сестри и санитари.

д-р Асен Меджидиев, вр. и.д. управител на НЗОК: "При пътека 1500 евро 20% да е за медицинския персонал. Това е една от идеите ми, която на първо четене съсловните организации я подкрепят. Но е въпрос на преговори. Един доста дълъг процес."

д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: "Предполагам, че доктор Меджидиев е желаел да бъде малко по-така образно да се изразява, но 20% е смешно малко."

През приложението е-Здраве в здравната каса вече постъпват сигнали в реално време за отчетени, но неизвършена дейност. Владислав е при личния си лекар, инсталирал е приложението на телефона си. След прегледа получава известие.

Владислав Петков: "Когато се отвори приложението се вижда дали съм бил аз на прегледа и дали се е състоял. Помага, за да се предотвратят прегледи, които са се състояли."

Ако Владислав избере бутонът "Не", автоматично подава сигнал за нередност в Здравната каса, а контрольори започват проверка.

д-р Асен Меджидиев, вр. и.д. управител на НЗОК: "Даваме възможност на хората, които внасят своите здравноосигурителни вноски, да контролират разходите, които ние осъществяваме за тях."

Съвсем скоро хората, които имат е-Здраве, ще виждат колко пари е похарчила Здравната каса за техните прегледи, изследвания и лекарства.

# д-р Асен Меджидиев #клинични пътеки #лични лекари #Български лекарски съюз #НЗОК

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