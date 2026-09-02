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След обвиненията на Берлин срещу Москва: Германия съобщи за саботажи срещу електропреносната мрежа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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обвиненията берлин москва германия съобщи саботажи електропреносната мрежа
Снимка: БТА
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Напрежението между Русия и Германия ескалира, след като вчера Берлин обвини Москва за опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. Германските власти са установили двама заподозрени за нападението от началото на август, но едва ли ще успеят да ги задържат, съобщава Зюддойче Цайтунг. Москва извика днес във Външното министерство германския шарже дафер заради обвиненията на Берлин. Междувременно германските власти съобщиха за саботажни действия срещу електропреносната система на страната.

Германската полиция съобщи, че разследва вандализъм срещу подстанциия на електропреносната мрежа край западния град Бергхайм в провинция Северен Рейн – Вестфалия. Захранването в района не е било нарушено, но според властите става дума за предизвикано късо съединение.

Херберт Ройл – министър на вътрешните работи на Северен Рейн – Вестфалия: "Налице е подозрение за противоконституционен саботаж. Разследваме в две посоки: саботаж, ръководен от чужда държава и ляв екстремизъм."

В рамките на същото денонощие неизвестни лица са предизвикали на два пъти къси съединения по елетропроводи с високо напрежение край въглищна централа в източната провинция Бранденбург. Властите не изключват връзка между двата инцидента. Германски политици ги определиха като "изключително подозрителни" преди регионалните избори в края на седмицата.

Херберт Ройл – министър на вътрешните работи на Северен Рейн – Вестфалия: "Независимо дали става дума за Лайпциг, Бранденбург или сега Бергхайм – Северен Рейн – Вестфалия също е на мушката. Тези атаки се случват точно пред прага ни. И извършителите не се прицелват само в кабели. Те се прицелват в нашата страна."

Германското разследване срещу роден в Русия гражданин на Латвия и руски гражданин от Беларус потвърждава обвиненията срещу Москва за опита за диверсия на летището в Лайпциг, обяви Зюддойче Цайтунг. Дрон с взривно устройство, което не е избухнало, вероятно заради дефектен детонатор, беше открит на 4 август в близост до украински товарни самолети. Германия вече привика руския посланик и обяви серия от мерки, включително закриване на консулство и културен център на Русия.

Йохан Вадефул – министър на външните работи на Германия: "Това беше необходим и подходящ отговор и ние винаги го свързваме с желанието си да възобновим разумния диалог с Русия. Затова е редно Русия да покаже, че и тя е готова за разумни преговори, особено по отношение на ситуацията в Украйна. Това е, което очакваме."

Руският лидер обвини Германия в подхвърляне на доказателства срещу страната му за вътрешнополитически цели, свързани с икономически трудности и загубата на доверие в канцлера Мерц.

Владимир Путин – президент на Русия: "Канцлерът няма доверието на гражданите, защото не защитава националните интереси, а търгува с тях. Затварят заводи, хората губят работни места, пада стандарта на живот. Нужно е да се противостои на агресивната Русия. Но къде са доказателствата - и ето подхвърлиха доказателства".

снимки: БТА

Владимир Путин видя и връзка с предстоящите избори в източните германски провинции в края на седмицата.

#саботажи #летище в Лайпциг #Русия #Германия

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